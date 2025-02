Embracer Group mister enda et av sine datterselskaper

HQ

Den svenske spillgiganten Embracer Group har hatt en blandet start på året. De har gjort det fantastisk bra med lanseringen av Kingdom Come: Deliverance II, som ble hyllet av både spillere og kritikere, solgte nesten to millioner eksemplarer i løpet av de første 24 timene og nådde en topp på over 250 000 samtidige spillere på Steam. Denne suksessen har vært et friskt pust for dem, og den er en bekreftelse av deres langsiktige strategi og deres satsing på kvalitetsspill.

Alt er imidlertid ikke perfekt. De startet februar med nyheten om at Asmodee, det franske forlaget som spesialiserer seg på kortspill som den franske versjonen av Pokémon TCG og brettspill som Catan, forlater konsernet. Etter å ha kjøpt det i 2022 for mer enn to milliarder euro, har de holdt ut i nesten tre år som eiere, noe som har gjort driften lite lønnsom.

I tillegg avsluttet Embracer året med Lord of the Rings: War of the Rohirrim, som ikke akkurat kunne klassifiseres som en suksess, en lisens som Asmodee også hadde jobbet med. Selv om noen likte animeen (du kan lese vår anmeldelse her), levde den ikke helt opp til serien.

Til tross for de grønne spirene ligner denne nyheten på så mange andre studionedleggelser og spin-offs de siste fem årene for en Embracer som slo gjennom før pandemien, med fem divisjoner og 26 studioer, og https://www.gamereactor.eu/embracer-reveals-that-it-has-118-titles-in-development/">lovet så mange som 118 spill.