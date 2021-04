Embracer Group og Gearbox Entertainments sammenslåing er nå klar

Du ser på Annonser

En av de store trendene i spillverden nå er større utgivere som kjøper opp mindre studioer. Men det gjelder også relativt store som Borderlands-utviklerne Gearbox Entertainment, som nylig ble kjøpt opp av Embracer Group for 1,3 milliarder dollar.

Sammenslåingen ble annonsert tidligere i år og nå meddeler begge selskapene at alt er klart. Gearbox er nå en del av Embracer Groups store team av utgivere som THQ Nordic og Deep Silver, samt de seneste tilskuddene i form av utviklerne Aspyr Media og Tarsier Studios. Embracer Group har gjort det klart at de er åpne for at ulike studioer kan bruke hverandres varemerker, hvilket kan bety at vi kanskje kan få et nytt Brothers in Arms, selv om det ikke utvikles av Gearbox selv.

2K Games fortsetter dog som utgivere for Borderlands-serien med Gearbox som utvikler, så regn ikke med noen større forandringer der.