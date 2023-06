Embracer Group vil melke Ringenes Herre så mye som mulig

HQ

Den svenske industrigiganten Embracer Group fikk en tøff start på året da en gigantavtale verd 2 milliarder gikk i vasken. Derfor ventet vi bare på annonseringen om studioer, prosjekter og mer vil lide som følge av dette. Derfor må selskapet prioritere enkelte prosjekter, og det overrasker ikke hva de satser på.

I den påfølgende pressekonferansen fortalte nyutnevnte administrerende direktøren Matthew Karch at det nå handlerom å melke The Lord of the Rings (eller Ringenes Herre om du vil)-merkevaren for alt den er verdt:

"Jeg har stor tro på at hele denne prosessen kommer til å resultere i et bedre produktutvalg som er mer lønnsomt og som gir oss større muligheter for vekst i fremtiden, og som bidrar til å utnytte de immaterielle rettighetene vi eier i organisasjonen vår.

Jeg mener, vi eier Ringenes Herre, og vi vet at vi må utnytte Ringenes Herre på en betydelig måte og gjøre det til en av de største spillfranchisene i verden, og det er åpenbart noe vi kommer til å gjøre."

Han avsluttet også med å understreke at denne nye felles visjonen visstnok er den beste veien videre for selskapet.

"Det er en mye bedre bruk av ressursene enn noen av de andre prosjektene som noen av teamene våre har jobbet med. Så når vi jobber sammen, har vi disse mulighetene, og vi gleder oss veldig til å se at det blir satt ut i livet relativt raskt."

Dette sier han altså etter lanseringen av The Lord of the Rings: Gollum...Men jeg forstår poenget.