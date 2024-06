Embracer-sjefen vil øke spillprisene enda mer

HQ

Lars Wingefors er ikke den mest populære personen i spillbransjen akkurat nå. Det er tross alt han som har vært hovedansvarlig for nedleggelsen av flere studioer som er en del av Embracer -familien de siste månedene, samt oppsigelsen av tusenvis av arbeidere.

Et nødvendig onde, hevdes det, i det vanskelige økonomiske klimaet etter pandemien. Men Wingefors kjemper videre og leter etter marginer på alle fronter, og nå har han også nevnt at det hadde vært gunstig å øke spillprisene enda mer, i et intervju med GamesIndustry.biz.

"Hvis du for eksempel lager et enormt rollespill, med 100 eller 150 timers spilltid, veldig polert og en unik opplevelse, ville forbrukeren være villig til å betale mer? Hvis de ville det, ville det potensielt komme flere produkter på markedet. Men ingen har prøvd det.

Det er noe vi har diskutert."

Wingefors fortsatte også med å sammenligne spillindustrien med andre bransjer og sa :

"Jeg tror bransjen står overfor det samme problemet som alle andre bransjer, med inflasjon og økende kostnader for spillutvikling. Og det har vært vanskelig å øke prisene på premium PC/konsoll. Prisene på disse produktene har vært de samme i mange år, noe som betyr at marginen for å lykkes er mindre, og i tillegg er det høyere kapitalkostnader."

Wingefors nevner også at selv om Embracer ikke nødvendigvis er den første utgiveren som øker prisene enda mer, følger de nøye med på hva de andre aktørene gjør.

Hvor går grensen for deg, synes du det er rimelig at spill skal koste enda mer?