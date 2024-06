Embracer stenger Pieces Interactive, skaperne av Alone in the Dark-remaken

HQ

Embracer Group har bestemt seg for å legge ned Pieces Interactive, studioet som var ansvarlig for den nylige Alone in the Dark. Ingen ytterligere detaljer eller grunner til nedleggelsen er gitt, annet enn en kort melding på studioets nettsted og et bilde som gravskrift.

Alone in the Dark hadde en svært lavmælt lansering som ikke klarte å gjenopprette navnets glans. Salget har ikke tatt av siden lanseringen i mars, og selv om studioet allerede har hatt en permitteringsrunde i april, ser det ikke ut til at det har vært nok til å holde virksomheten i gang.

I tillegg til Alone in the Dark reboot, utviklet Pieces Interactive Magicka 2 og diverse DLC, samt de to siste utvidelsene til Titan Quest, Ragnarok og Atlantis.

Det er også uklart hvor mange ansatte som har mistet jobben i forbindelse med nedleggelsen, men vi ønsker dem lykke til med å finne seg en ny jobb så snart som mulig.