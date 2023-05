Embracer-aksjer stuper etter at stort partnerskap faller gjennom

HQ

I mange år virket det som om Embracer Group (eier av blant annet Borderlands, Tomb Raider and The Lord of the Rings) gjorde et nytt spektakulært oppkjøp hver måned mens de støvsugde spillmarkedet for både klassiske spillserier og spillselskaper (både utviklere og utgivere). Nylig har det imidlertid vært mye roligere, og i løpet av 2023 har aksjekursen vært mer som en bratt slalåmbakke - og i dag har den vært en ren klippe.

Problemet er at selskapet nå bekrefter at det gikk glipp av en avtale verdt 2 milliarder dollar i løpet av natten. Embracer skriver i en uttalelse:

"Vi har jobbet med en banebrytende strategisk partnerskapsavtale som ville ha satt en ny standard for spillindustrien.

Forhandlingene har tatt mye lengre tid enn opprinnelig forventet med tanke på at vi hadde en muntlig forpliktelse allerede i oktober 2022. Den spesifikke avtalen inkluderte mer enn 2 milliarder USD i kontraktsfestede utviklingsinntekter over en periode på seks år."

De fortsetter med å forklare hva som skjedde videre i løpet av natten:

"All dokumentasjon var ferdigstilt og klar fra og med i går. Vi ba om gjennomføring av avtalen før kunngjøringen i fjerde kvartal. Men sent i går kveld fikk vi et negativt svar fra motparten. Denne avgjørelsen var uventet for ledelsen og styret i Embracer."

Som et resultat av dette og betydelig nedjusterte resultater har aksjekursen nå falt med over 45% i skrivende stund. En oppgang kan muligens forventes i morgen, men det er klart at den svenske giganten vil ha et tøffere år foran seg.