Embracers administrerende direktør er fortsatt håpefull til tross for en "volatil" spillbransje

I et møte med investorer i selskapets PC/ konsollvirksomhet diskuterte Embracer CEO Lars Wingefors bransjens ustabile natur, men forble positiv til selskapets utsikter etter restrukturering.

Etter at kvartalsrapporten viste et fall på 34 % (på årsbasis) i PC- og konsollvirksomheten, restrukturerte Embracer denne delen av selskapet, noe som resulterte i masseoppsigelser, kanselleringer, nedleggelser av studioer og salg av eiendeler som Gearbox Entertainment (ansvarlig for Borderlands -serien) og Saber Interactive (ansvarlig for det kommende Space Marine 2).

Wingefors' uttalelser, som beskriver nedgangen som "klumpete" i sektoren, gjenspeiles av forsinkelser i spill som Kingdom Come: Deliverance II fra Embracer-eid Deep Silver (planlagt lansering i år, utsatt til februar 2025) og det komparative kvartalet som er vertskap for utgivelsen av titler som Dead Island 2.

Wingefors uttalte imidlertid at han er "svært fortrøstningsfull og begeistret for fremtidsutsiktene for denne virksomheten", "spesielt nå etter omstruktureringen", og at selskapets pipeline "ser solid ut", og at selskapet vil "lansere ferdigstilte spill til en verdi av SEK 3,9 milliarder kroner i løpet av regnskapsåret".

Du kan få tilgang til hele investor Q&A her (takk, Game Developer).