Embracers administrerende direktør går av og foreslås i stedet å bli selskapets styreformann

HQ

Det har vært mange opp- og nedturer for den svenske spillgiganten Embracer, der det i noen år føltes som om vi kunne skrive om nye oppkjøp hver uke, for så å skrive om kontinuerlige flopp, nedleggelser og oppsigelser.

Nå ser det ut til at bunnen er nådd og at de kan se fremover igjen, og det med en ny ledelse. Grunnlegger og administrerende direktør Lars Wingefors ser ut til å være klar til å bytte stol. Han trekker seg fra rollen som administrerende direktør og foreslås nå å bli styreleder i selskapet i stedet. Selv er han positiv og sier i en uttalelse (via Dagens Industri) :

"Når jeg nå går inn i denne nye fasen, er jeg takknemlig for årene og erfaringene jeg har gjort som administrerende direktør i Embracer. Veien har ikke alltid vært rett, men jeg er veldig stolt av resultatene vi har oppnådd takket være våre talentfulle team, som har skapt gode opplevelser for spillerne."

Crystal Dynamics Administrerende direktør Phil Rogers, som har vært visepresident for Embracer, tar nå steget opp og blir Embracers nye administrerende direktør. Wingefors virker full av selvtillit og avslutter :

"Jeg er mer overbevist enn noen gang om at det beste fortsatt ligger foran oss."