Emilia Clarke om å bli husket for Game of Thrones: "Jeg vil alltid være dragejenta"

Emilia Clarke er glad i tiden hun tilbrakte som dragenes mor Daenerys Targaryen i Game of Thrones. En stund ønsket ikke skuespilleren å bli kjent bare for å ha spilt i TV-serien, men nå er hun ganske fornøyd med å se tilbake på gode minner fra fantasydramaet som fanget verden i et tiår.

"Jeg tror jeg gikk gjennom en fase der jeg prøvde å bli kjent for mer enn bare Game of Thrones", sa Clarke til Virgin Radio UK. Hun forklarte at det er en naturlig følelse for en skuespiller. Nå sier hun imidlertid at tiden i serien var "fantastisk", og at hun "alltid vil være den dragejenta, og kanskje det er greit."

Clarke har selvfølgelig spilt i mange andre filmer og TV-serier. Hun har vært involvert i store franchiser som Star Wars, MCU og Terminator, og hun har satset på romantiske komedier som Me Before You og Last Christmas. Det er mulig at folk kommer til å huske henne best for tiden som Daenerys, noe som ikke er så dumt med tanke på at Game of Thrones (helt til slutten) ble ansett som en av de beste dramaseriene på TV.