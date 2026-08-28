Emiliano «Dibu» Martínez blir en del av Xabi Alonsos Chelsea og forlater Aston Villa

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Emiliano Martínez er en av de siste overgangene i sommerens overgangsmarked i Premier League. Den 33 år gamle argentinske målvakten forlater Aston Villa og blir en del av Chelsea, akkurat i tide til å erstatte Robert Sánchez etter den kritiserte prestasjonen mot Fulham i seriens første kamp.

Sánchez, som har vært Chelseas førstevalg i mål siden 2023, gjorde to feil i lagets 3–2-seier mot Fulham, og til tross for at han i utgangspunktet fikk støtte fra klubbledelsen, ombestemte de seg, og Martínez ble kjøpt for 7,5 millioner pund i løpet av de siste dagene av overgangsvinduet.

Martínez, som først spilte i London for over 15 år siden og fikk en ungdomskontrakt med Arsenal i 2009 – selv om han spilte svært få kamper da han ble lånt ut til ulike klubber i England, i tillegg til en sesong i Getafe – gjorde seg bemerket hos Aston Villa, hvor han kom i 2020, og i sin første sesong tangerte han Brad Friedels klubbrekord for antall kamper uten å slippe inn mål i en Premier League-sesong, med 15.

Prestasjonene hans i Aston Villa åpnet dørene til det argentinske landslaget, hvor han ble verdensmester i 2022 og leverte en bemerkelsesverdig prestasjon i VM-finalen i fjor sommer mot Spania – en prestasjon som av mange regnes som den beste argentinske innsatsen noensinne i en finale, da han reddet 11 skudd, flest av noen målvakt i en VM-finale.