Emily Blunt og Cillian Murphy kommer tilbake i A Quiet Place Part III

Skrekkfilmen A Quiet Place ble en umiddelbar suksess da den kom ut i 2018, mye takket være det originale premisset, men også det tette manuset og det gode skuespillet. Dette førte naturlig nok til en oppfølger i 2021, etterfulgt av spin-off-filmen A Quiet Place: Day One i 2024 - og nå er, som du kanskje vet, en tredje hovedfilm under arbeid.

John Krasinski står nok en gang ved roret, og han har nå avslørt noen av skuespillerne vi får følge når eventyret fortsetter i A Quiet Place: Part III - og det inkluderer både tilbakevendende skuespillere og nye ansikter. I den førstnevnte gruppen vil Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds og Noah Jupe gjenta rollene sine, og de vil få selskap av Jack O'Connell, Jason Clarke og Katy O'Brian.

Vi vet ikke hvor historien vil ta veien denne gangen, men Krasinski skriver at filmen har premiere 30. juli neste år, så innspillingen vil sannsynligvis starte ganske snart siden det er en film som krever mye postproduksjon. Etter hvert som innspillingen kommer i gang, vil mer detaljert informasjon om historien begynne å dukke opp, samt hvilke roller de nye skuespillerne vil spille.

Hva er dine forventninger til A Quiet Place: Part III?