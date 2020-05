Emily Blunt og The Rock blir superhelter i ny film

Etter samarbeidet i Disneys kommende eventyr Jungle Cruise skal stjernene Emily Blunt og Dwayne Johnson spille sammen igjen i en superheltfilm som vil skille seg litt fra Marvel-formelen og som rapporteres å være en krysning mellom en superhelthistorie og Mr. & Mrs. Smith.

Filmen heter Ball and Chain og er basert på Scott Lobdells tegneserie fra 90-tallet med samme navn. The Big Sick-forfatteren Emily V. Gordon kommer til å stå for manuset, som vil handle om et gift par med et litt turbulent forhold, som tilfeldigvis har superkrefter. Disse kreftene fungerer dog kun om de er sammen. ifølge Hollywood Reporter er det sannsynlig at rettighetene lander hos Netflic, men dette er ikke bekreftet enda. Jungle Cruise slippes neste sommer.

Sjekk ut traileren nedenfor.