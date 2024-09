Emily in Paris blir plukket opp for en femte sesong hos Netflix

Du har sikkert sett noen gjøre narr av Netflix' dramaserie Emily in Paris i løpet av de siste ukene. Serien har vært et samtaleemne i løpet av premieren på den fjerde sesongen, noe som til en viss grad skyldes at serien i utgangspunktet har hatt svært lite med Paris å gjøre i løpet av de siste episodene. Uavhengig av vitsene den har blitt utsatt for, har den likevel klart å bli enormt populær, og dette har allerede ført til at Netflix har bestilt mer av Lily Collins som tittelkarakteren.

Netflix bekreftet nyheten i et blogginnlegg der skaperen Darren Star uttaler: "Vi er begeistret over den utrolige responsen på denne sesongen av Emily in Paris og gleder oss til å komme tilbake med en femte sesong for å fortsette Emilys eventyr i Roma og Paris!"

Star kommenterer også "Emily ikke i Paris"-vitsene, og legger til: "serien har muligheten til å ha et større fotavtrykk."

Emily i Paris' fjerde sesong hadde en megastor suksess på Netflix med 19,9 millioner visninger i løpet av de første fire dagene, noe Netflix vil forsøke å forbedre med den kommende femte sesongen. Ingen premieredato eller innspillingstidspunkt er kunngjort ennå.