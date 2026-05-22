Emily Rudd, som spiller Nami i Netflix' live-action One Piece, kommer til San Diego Comic-Con Málaga 2026

I år ser det ut til at strømmen av bekreftelser på spesielle gjester til den andre San Diego Comic-Con Málaga er mer stabil over tid og mindre sporadisk, og praktisk talt hver uke legger vi til et nytt navn på listen over bekreftede personligheter. Vi har allerede hatt store navn fra det store lerretet som Charlie Rooker, Elijah Wood og Sean Astin (vi må holde utkikk etter ytterligere bekreftelser når vi markerer 25-årsjubileet for Ringenes Herre-trilogiens kinopremiere), vi har også Kevin Smith og John Romita Jr. fra tegneserienes verden, og fra TV har vi Richard Dean Anderson og Iñaki Godoy. Sistnevnte er verdenskjent for å spille kaptein Monkey D. Luffy i live-action-serien One Piece på Netflix. Og det ser ut til at enda et medlem av mannskapet hans vil slutte seg til ham mens han er i den andalusiske kystbyen.

Emily Rudd, som spiller Nami i One Piece, er den siste gjesten som er bekreftet til SDCCM 2026. Skuespilleren, også kjent for sin rolle som Cindy i Netflixs The Street of Terror, vil delta i arrangementet, forestiller vi oss, i et panel sammen med sin medstjerne Iñaki Godoy. Gitt at to medlemmer av Straw Hat-mannskapet allerede er bekreftet, ville vi ikke bli overrasket over å se flere av dem bli med på dette eventyret, for eksempel Taz Skylar (Sanji i serien), en skuespiller fra Kanariøyene som allerede deltok i den første utgaven i fjor, og som vi hadde gleden av å intervjue, som du kan se nedenfor.

Og hvis du ikke har sett den andre sesongen av One Piece ennå (den tredje er for tiden i produksjon), kan du ta en titt på vår fullstendige anmeldelse.