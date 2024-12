Eminem bekreftet til hovedrollen i Happy Gilmore 2

HQ

Happy Gilmore 2 Det er en stund til filmen har premiere, men det er allerede knyttet store forventninger til oppfølgeren som har vært over to tiår under utvikling. Adam Sandler, Julie Bowen og flere andre kommer til å gjenta rollene sine, men det kommer til å bli mange overraskelser også.

En av dem er Eminem. Vel, det er vel egentlig ikke en overraskelse når vi har fått det bekreftet via Sandler, men det er likevel ikke den mest forventede cameo-opptredenen. I et intervju med Dan Patrick Show bekreftet Sandler at rapstjernen ville dukke opp.

Sandler kunne ikke si noe om hvilken rolle Eminem har, men han nevnte også at teamet for øyeblikket jobber på spreng for å få filmen klar til lanseringsdatoen på Netflix i juli 2025. Vi får se hvordan produksjonen går, og om vi kanskje kan få en trailer tidlig på nyåret.