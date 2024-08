Emio - The Smiling Man-demoen vil være tilgjengelig gratis på Nintendo Switch eShop neste uke

HQ

Nintendo Switchs førstepartsoppstilling for resten av året har blitt avslørt, og blant kjente navn som Mario, Luigi og Zelda finner vi også en uventet, men mye applaudert retur for veteraner. Dette er den nye delen av Famicom Detective Club-serien med visuelle romaner med Emio - The Smiling Man.

Serien fikk sitt siste originale bidrag i 1989 med The Girl Who Stands Behind (selv om den kronologisk sett er en prequel til The Missing Heir), og nå vender den tilbake til oss med en ny sak om et alvorlig drap begått av en som er kjent som The Smiling Man. Og siden det er mulig at mange av dere ikke hadde en kontroller i hendene for 35 år siden, tenkte Nintendo at det var best å gjenintrodusere serien på Switch ved å gi ut en gratis demo av de tre første kapitlene i spillet.

Det første kapittelet vil være tilgjengelig på eShop 20. august. Det vil bli etterfulgt av kapittel 2 fra morgenen 23. august, og kapittel 3 vil være tilgjengelig, også gratis og automatisk, fra morgenen onsdag 28. august, europeisk tid.

