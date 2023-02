Emma Corrin kastet som Deadpool 3s skurk

The Crown stjerne ser ut til å ha blitt tappet for å gjøre sin MCU-debut neste år.

Charlie Cox bekrefter at han ikke er med i Deadpool 3

den 23 desember 2022 klokken 10:09 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Etter å tidligere ha antydet at det kan være "et sted for Daredevil å dukke opp i Deadpool", har Charlie Cox nå bekreftet at hans blinde superhelt ikke vil vises i den...