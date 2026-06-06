Emma Corrin vil bringe tilbake Deadpool & Wolverines Cassandra Nova: "Jeg tror ikke historien hennes er over"

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Alle som har sett Deadpool & Wolverine siden filmen hadde premiere for to år siden, vet at filmen slutter med at en bestemt karakter opplever en ganske grusom skjebne. Vel ... mange karakterer dør på grusomme måter i den filmen, men i dette tilfellet snakker vi om Emma Corrins rolle.

Spoilervarsel for de som av en eller annen grunn ikke har sett filmen ennå, men som er interessert i Marvel Cinematic Universe: Corrins Cassandra Nova dør på slutten av filmen. Grunnen til at vi tar opp dette er fordi skuespilleren bak karakteren nylig ble spurt om de kunne tenke seg å gjenta rollen som Cassandra, noe Corrin ivrig svarte ja på, og til og med bemerket hvordan de kunne tenke seg å gjøre det.

I en samtale med Variety uttalte Corrin: "Det vil jeg absolutt, 100 %. Jeg tror ikke historien hennes er over. Jeg vil gjerne se en film om Professor X og Cassandra Nova som knytter bånd - en søskenkomedie som 'Step Brothers'. Få det til å skje! Internett, gjør din greie!"

Kunne du tenke deg å se Corrin komme tilbake som Cassandra Nova senere? Med tanke på multiverset er det definitivt potensial for at det kan skje.