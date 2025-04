Emma Mackey har fått rollen som den hvite heksa i Netflix' The Chronicles of Narnia

Netflix' The Chronicles of Narnia har funnet sin hvite heks, og Barbie- og Sex Education-stjernen Emma Mackey har fått rollen.

Denne nyheten kommer via The Hollywood Reporter, som også bemerket at ryktene som svirrer rundt castingen av den hvite heksen har vært mange. På et tidspunkt trodde man at Charli XCX ville være aktuell for rollen, men til slutt falt valget tilsynelatende på Mackey og The Substances Margaret Qualley .

De siste ryktene rundt Greta Gerwigs Narnia-film peker mot at det blir en filmatisering av Trollmannens nevø, den sjette boken i serien og en prequel til Løven, heksa og klesskapet.

Netflix har ennå ikke kommentert Mackeys rollebesetning. The Chronicles of Narnia har planlagt premiere i slutten av 2026.