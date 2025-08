Emma Mackey har hovedrollen i den stjernespekkede komedien med det beleilige navnet Ella McCay

Senere i år kan vi se frem til en ny dramakomedie fra 20th Century Studios. Filmen, som går under navnet Ella McCay, vil bli ledet av kvinnen med det kanskje mest passende navnet for jobben, Emma Mackey, som her dukker opp som en talentfull advokat som forsøker å balansere sin imponerende karriere med de utfordringene som privatlivet hennes setter på livet hennes.

Ella McCay Filmen er skrevet og regissert av James L. Brooks, og den har en stablet rollebesetning som følger Mackey. Vi kan forvente opptredener fra Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edibiri, Rebecca Hall, Julie Kavner, Spike Fearn, Becky Ann Baker, Joey Brooks og Albert Brooks.

Filmen skal ha premiere innen utgangen av året, den 12. desember, og du kan se traileren for den interessante filmen på Ella McCay nedenfor.