Emma Raducano blir den første kvinnelige tennisspilleren som signerer for Uniqlo, etter å ha forlatt Nike

Emma Raducanu, fortsatt nr. 1 i WTA til tross for hyppige tilbakeslag (23-åringen er nå rangert som nummer 26 i verden) og ingen tittelseire siden US Open 2021, overrasket fansen ved å kunngjøre at hun forlater Nike, hennes sportsmerke siden hun var 15 år, og blir den første kvinnelige tennisspilleren som inngår samarbeid med det japanske merket Uniqlo.

Raducanu blir Uniqlos globale merkevareambassadør, og skal delta i engasjementsaktiviteter og promotere Uniqlos produkter. Hun blir en del av det samme merket som tidligere har støttet Roger Federer, Novak Djokovic og Kei Nishikori, og er nok et tap for Nike, som mistet den britiske nr. 1 i ATP, Jack Draper, som gikk til Vuori, samt France Tiafoe (som gikk til Lululemon) og Taylor Fritz, som gikk til BOSS.

Tidligere denne måneden nådde Raducanu sin første finale siden US Open 2021 i Transylvania Open, men tapte 6-0, 6-2 for hjemmefavoritten Sorana Cirstea. Hun har ofte slitt med skader og sykdommer som har hemmet karrieren, men hun har bekreftet sin deltakelse i Indian Wells og Miami Open neste måned, og ser frem til gress-sesongen og Wimbledon, som hun sa til The Guardian.