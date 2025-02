Emma Raducanu brøt sammen i tårer da hun oppdaget en stalker i publikum

HQ

Den britiske tennisspilleren Emma Raducanu måtte avbryte en kamp under Dubai Duty Free Tennis Championships. Gråtende gjemte hun seg bak dommerstolen, til stor forvirring for tilskuerne. Det ble senere forklart at Raducanu hadde oppdaget en stalker på de første radene i publikum, som dagen før hadde nærmet seg henne på et offentlig område og utvist "fikseringsatferd" overfor den 22 år gamle tennisspilleren.

Kort tid etter at kampen startet, brøt Raducanu sammen og gjemte seg bak en stol. Hennes rival, tsjekkiske Karolina Muchova, gikk for å trøste henne, mens sikkerhetsvaktene på banen kastet spilleren ut. Ifølge en uttalelse fra WTA vil mannen "bli utestengt fra alle WTA-arrangementer i påvente av en trusselvurdering". WTA la til at "spillernes sikkerhet er vår høyeste prioritet" og at de "jobber med Emma og hennes team for å sikre hennes velvære og gi all nødvendig støtte".

Spilleren gjenopptok senere, og Radacanu tapte 7-6 (6), 6-4 i andre runde av WTA 1000-turneringen. Dette er ikke første gang Raducanu har blitt forfulgt, og i 2022 ble en mann ilagt besøksforbud i fem år da han oppsøkte spillerens hus i London.