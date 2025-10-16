Emma Raducanu gir avkall på de to siste turneringene og avslutter 2025-sesongen

HQ

Britiske Emma Raducanu, 22 år gammel, har avsluttet sesongen før tiden og trekker seg fra de to siste turneringene i kalenderen, Tokyo og Hong Kong, på grunn av en sykdom hun har hatt i over en uke, som kostet henne uttaket fra første runde av Wuhan Open, etter å ha fått målt blodtrykk og temperatur under en kamp mot Ann Li.

Raducanu led på grunn av de høye temperaturene og luftfuktigheten i Kina i forrige uke. Mange andre tennisspillere har også klaget over de høye temperaturene i Kina under Asiaturneringen, deriblant Novak Djokovic, som kastet opp, og Jannik Sinner, som måtte trekke seg fra turneringen.

Raducanu tapte deretter i første runde i Ningbo Open denne uken, der hun tapte mot det kinesiske wildcardet Zhu Lin, og trengte medisinsk hjelp. Hun har bestemt seg for at det er best å legge opp for i år og fokusere på 2026-sesongen. Selv om hun aldri har vært i nærheten av seieren i US Open 2021, har hun forbedret seg fra 285. plass i verden ved utgangen av 2023 til 58. plass ved utgangen av 2024, og ligger for øyeblikket på 29. plass på WTA-rankingen, med 28 seire og 22 tap i år.

Som BBC rapporterer, vil Raducanu også fortsette med sin nåværende trener, Francisco Roig, som tidligere har vært Rafa Nadals trener, i håp om å fortsette å forbedre seg neste år.