Emma Raducanu glad for å være tilbake i kvalitetstennis, og er i åttedelsfinalen i Miami Open

Emma Raducanu, den første britiske spilleren som har vunnet en Grand Slam-turnering i dametennis, har ikke klart å oppfylle den lovende starten siden US Open-seieren i 2021, men etter en skuffende periode de siste månedene har hun gode sjanser til å få tilbake selvtilliten, ettersom hun har nådd åttedelsfinalene i Miami Open, og for første gang har vunnet tre kamper på rad i en WTA-turnering siden Wimbledon i fjor sommer.

Hun var litt uheldig med rivalen McCartney Kessler, som trakk seg etter 43 minutter på grunn av en skade i korsryggen, men Raducanu dominerte med 6-1, 3-0 da kampen ble avbrutt, og hun fikk seieren. Raducanu, som er nr. 60 i verden, har tidligere slått Emma Navarro, som er nr. 8 i verden.

På WTA.com sa Raducanu at "Jeg er selvsagt veldig glad for å være i denne posisjonen. Det er aldri slik man nødvendigvis ønsker å vinne, men jeg synes jeg gjorde en veldig god jobb med å holde fokus i løpet av kampen.

"Det har vært noen utrolig vanskelige år for meg," sa Raducanu. Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er over alle hauger - jeg finner fortsatt ut av ting. Jeg er bare fornøyd med denne uken, hvor jeg har klart å legge ting bak meg, gå på banen med et ganske klart hode og kjempe for hvert eneste poeng.

Det er fortsatt langt igjen til Miami Open. Raducanu har bare én singeltittel, og hadde en karrierebeste rangering på 10. Neste gang hun møter Amanda Anisimova kl. 19:00 GMT, 20:00 CET på mandag.