Emma Raducanu og Iga Swiatek møtes igjen i Roland Garros

Britiske Emma Raducanu vant sin første kamp på Roland Garros til tross for sykdom, og skal møte Iga Swiatek i den andre runden, slik som i Australian Open tidligere i år. Raducanu slo kinesiske Wang Xinyu 7-5, 4-6, 6-3 på 2 timer og 44 minutter.

Briten ble den første britiske kvinnen til å vinne en major i single siden Virginia Walde i 1977, men det var i 2021. Siden den gang har nivået hennes sunket, og hun har ikke vunnet flere WTA-titler og har falt til 43. plass i verden. Det er imidlertid ikke fordi hun ikke har forsøkt, og seieren mot Xinyu er et bevis på det.

Sist Raducanu og Xinyu møttes var i 2021, da hun bare to måneder etter seieren i US Open tapte i tre sett. Fire år senere tok Radunau revansje, og skal møte Iga Swiatek, som er nummer fem i verden. Raducanu har aldri vunnet over polakken (inkludert et smertefullt 6-0, 6-1-tap i Australia i år), men hun har kommet nærmest på grus.

"Det har vært noen utrolig vanskelige år for meg" sier Raducanu på WTAs hjemmeside. "Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er over alle hauger - jeg prøver fortsatt å finne ut av ting. Jeg er bare fornøyd med denne uken, hvor jeg har klart å legge ting bak meg, gå inn på banen med et ganske klart hode og kjempe for hvert eneste poeng.

Emma Raducanu møter Iga Swiatek neste onsdag, 28. mai.