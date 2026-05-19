Emma Raducanu taper sin første kamp på to måneder, rett før Roland Garros

Den britiske WTA-spilleren Emma Raducanu gikk på et nederlag i første runde i Strasbourg, i sin første tenniskamp på over to måneder. Hun tapte 6-4, 7-6 (7-4) for Diane Parry i Internationaux de Strasbourg, en turnering med WTA 500-kategori siden 2024, en av de siste turneringene før Roland Garros, som starter i neste uke.

Raducanu, som tidligere var nummer to i verden, spilte sist etter et nederlag i tredje runde mot Amanda Anisimova i Indian Wells i mars i fjor, og fikk et wild card til turneringen, ettersom hun for øyeblikket er nummer 37 i verden og har falt fra 23.-plass siden forrige kamp.

Raducanu gjenforenes med sin tidligere trener Andrew Richardson, som står bak hennes første og fortsatt eneste WTA-tittel, US Open, etter et skuffende 2025.

Parry møter kinesiske Zhang Shaui i 16-delsfinalen. Iva Jovic, nummer 17 i verden, Ekaterina Alexandrova (14) og Victoria Mboko (9) er de høyest rangerte spillerne som er igjen i Strasbourgs åttendedelsfinale.

