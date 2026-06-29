Emma Raducanu trekker seg fra Wimbledon i siste øyeblikk på grunn av en beinskade

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Emma Raducanu, Storbritannias beste kvinnelige tennisspiller og nummer 33 på verdensrankingen, har i siste øyeblikk trukket seg fra Wimbledon på grunn av et stressbrudd i høyre underben. «Etter en siste skanning i kveld har den lille plagen jeg har slitt med utviklet seg til et stressbrudd. Jeg har fått medisinsk råd om å slutte å presse meg videre», sa Raducanu, som var seedet som nummer 30 i turneringen og skulle spille mot Antonia Ruzic fra Kroatia.

Grand Slam-turneringen på gress starter i dag, og i dag spilles første runde, blant annet med debut for verdens nummer 1, Aryna Sabalenka, som aldri har vunnet denne Grand Slam-turneringen.

17-årige Hannah Klugman, rangert som nr. 416 i verden; 18-årige Mimi Xu (rangert som nr. 255) og 25-årige Francesca Jones (rangert som nr. 106) er de andre britiske spillerne som har kamper i dag; 24-årige Katie Swan (rangert som nr. 196) og 29-årige Katie Boulter (rangert som nr. 60) spiller i morgen, tirsdag.

Raducanu har fortsatt ikke vunnet noen turnering siden US Open 2021, men nådde nylig sin tredje finale i en WTA-turnering (fra WTA 250 til Grand Slam-turneringer) på Queen’s Club. Et tegn på håp som ble avbrutt da hun trakk seg fra Nottingham Open og nå også fra Wimbledon. Hun har vunnet 11 kamper og tapt 10 kamper i år.