Emma Stone: Innspilling av Cruella 2 vil skje "forhåpentligvis før, heller enn senere"

Emma Stone signerte for Cruella 2 allerede i 2021, og fansen har lenge ventet på en oppdatering om prosjektet.

I et nylig intervju med Variety ga Stone heldigvis en rask oppdatering om den etterlengtede oppfølgeren. Hun bemerket at filmen var et "work in progress" og at innspillingen vil begynne "forhåpentligvis før heller enn senere."

Det er nå nesten tre år siden Cruella kom på kino for første gang. Forhistorien til Hundre og én dalmatiner endte opp med å bli en stor suksess for Disney og spilte inn mer enn 220 millioner dollar på verdensbasis.

Det tok ikke lang tid før en oppfølger ble annonsert, og det ble bekreftet at Stone, regissør Craig Gillespie og manusforfatter Tony McNamara skulle komme tilbake.