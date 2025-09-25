Emma Watson bryter tausheten om bruddet med JK Rowling

HQ

Bruddet mellom JK Rowling og Harry Potter-rollebesetningen var i overskriftene for en tid tilbake. Nå har Emma Watson snakket om sitt anstrengte forhold til JK Rowling, og uttrykker at til tross for uenigheter om transkjønnedes rettigheter, setter hun fortsatt pris på den forbindelsen de en gang delte. Skuespilleren, som er mest kjent for sin rolle i Harry Potter, antydet at uenigheter ikke bør viske ut tidligere erfaringer, og understreket at hun håper å kunne fortsette å bry seg om mennesker selv når de har ulike synspunkter. Hun innrømmet også skuffelse over at det ikke var mulig å ha en åpen samtale mellom dem, men så likevel med glede tilbake på årene hun jobbet med serien, og beskrev atmosfæren som uvanlig støttende sammenlignet med senere prosjekter. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!