Emma Watson savner å spille, men hun savner ikke å "selge ting"

Skuespilleren Emma Watson har ikke medvirket i et prosjekt siden Little Women fra 2019, og selv om hun fortsatt holder seg oppdatert på det siste innen film og ikke har gått inn i glemselen, er hun litt engstelig for å vende tilbake til skuespilleryrket.

I en samtale med Hollywood Authentic snakket Watson om sitt intrikate forhold til skuespillet. "På en måte har jeg virkelig vunnet i lotto [med skuespillet], og det som skjedde med meg er så uvanlig. Men en større komponent enn selve jobben er markedsføringen og salget av det verket, dette kunstverket. Balansen i det kan bli ganske forrykket. Jeg tror jeg skal være ærlig og rett fram og si Jeg savner ikke å selge ting," sier hun. "Jeg synes det var ganske sjelelig ødeleggende. Men jeg savner veldig å få bruke ferdighetene mine, og jeg savner kunsten. Jeg syntes bare at jeg fikk gjort så lite av det jeg faktisk likte."

Det ser ut til at Watson er villig til å vende tilbake til filmen, men kanskje i en annen rolle, en som plasserer henne bak kameraet. Men hennes viktigste prioritet akkurat nå er forholdet til hjemmet, venner og familie. "Jeg tror jeg ville vurdert alt. Det viktigste - eller fundamentet i livet ditt - er hjemmet ditt, venner og familie. Jeg tror jeg jobbet så hardt så lenge at livet mitt på en måte nådde bunnen. Bunnen falt ut av den brikken som faktisk var meg og livet mitt," sier hun.

Så ikke forvent at den tidligere Harry Potter-stjernen dukker opp i noen kommende prosjekter med det første. Etter å ha spilt i filmer fra en veldig ung alder, kan du se hvorfor Watson kanskje ønsker en lengre pause.