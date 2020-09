Empire of Sin kommer i desember

Du ser på Annonser

John Romero er en av bransjens mest ikoniske designere, og har blant annet stått bak det originale Doom og originale Quake. For en stund siden grunnla han sitt eget studio, Romero Games, og deres første spill heter Empire of Sin.

Her skal du ta kontroll over et kriminalimperium på 20-tallet, og inngå turbaserte kamper ala Xcom-serien. Spillet ble forsinket i fjor, men har nå endelig en lanseringsdato.

Det fremgår i den nye traileren at spillet ankommer den 1. desember. For øyeblikket vet vi bare at spillet kommer til PC og de nåværende konsollene, men vi skal ikke se bort i fra en next-gen-lansering etter hvert.