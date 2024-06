Empire of the Ants lanseres i november

Vi har fått flere og flere virkelig rare simulatorer i det siste, og denne siste ser også ut til å by på noe nytt, ettersom vi skal få kontrollere en maurtue. Empire of the Ants er basert på Bernard Werbers roman med samme navn, og her skal vi få utforske et økosystem av maur mens vi inntar "rollen som 103,683e, en bestemt maur på oppdrag for å beskytte kolonien sin".

Etter denne første traileren å dømme kan vi se frem til overraskende realistisk grafikk, ettersom utvikleren Tower Five har brukt Unreal Engine 5 for å sørge for at eventyret ser så realistisk ut som mulig. Empire of the Ants lanseres 7. november på PC, Playstation 5 og Xbox Series S/X - og du kan sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor.