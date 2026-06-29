Empulse (Early Access)

Gang på gang har utvikleren 1047 Games bevist sin evne til å levere arena-skytespill av svært høy kvalitet. I en tid hvor vi ikke ser så mange rene arena-skytespill i stil med Halo og til og med Titanfall, klarer 1047 å fortsette å tilby virkelig utmerkede kjernespill som setter nesten alle andre i skyggen. Og likevel snakker vi ikke så ofte om utviklerens titler. Hvorfor er det slik? For alt det 1047 gjør eksepsjonelt bra, finnes det like mange områder der utvikleren svikter, kanskje mest påfallende i form av manglende evne til å håndtere sin egen IP og forventningene rundt den. Splitgate var et bemerkelsesverdig skytespill, men så bestemte teamet seg for å starte på nytt for å jobbe med en oppfølger, som de for det meste håndterte på samme måte, noe som til slutt førte til at interessen kollapset. Deretter kom den tredje gjenfødelsen i Splitgate: Arena Reloaded, et spill som fansen tydeligvis ikke ønsket å ta en ny sjanse på, av frykt for å bli skuffet for tredje gang. Poenget er at 1047 ikke har vært den mest pålitelige utvikleren, og det er grunnen til at du kanskje ikke er så kjent med deres nyeste prosjekt, Empulse.

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Dette bygger i stor grad på samme premiss som de ulike versjonene av Splitgate, bortsett fra at i stedet for å forbedre de grunnleggende elementene i arena-skytespill med portalihopping, henter 1047 denne gangen inspirasjon fra Titanfall ved å fokusere på smidige og kvikke bevegelser samt noe mech-basert krigføring. Man kan, på en måte, betrakte « Empulse » som en slags åndelig etterfølger til «Titanfall»-multiplayer, om enn med 1047s karakteristiske stil og kunstneriske uttrykk.

Så ja, på overflaten snakker vi nok en gang om et actionskytespill der skytingen er utrolig raffinert og presis, der bevegelsene flyter som en elegant dans, der kartdesignet fokuserer mer på mindre skala men med en klar kreativ intensjon, og der spillmodusene er tematiske varianter av etablerte alternativer. Empulse har ikke som mål å omskrive arena-skytespillformelen på noen måte, men tilbyr ganske enkelt et nytt alternativ - et som belønner dyktig spill og ikke går seg fast i utfordringer, overdreven kreativ uttrykksform eller unødvendig kompleksitet i spillopplevelsen. I likhet med Splitgate er dette et spill som først og fremst vil at du skal forelske deg i den grunnleggende spillopplevelsen, samtidig som det bruker mindre tid på alt det ekstra som ofte tynger ned andre moderne konkurrenter.

Derfor vil du, hvis du har spilt et arena-skytespill før, føle deg helt hjemme med Empulse. Det går ikke mye utover den etablerte oppsettet for denne typen spill, med den særegne stilen som ofte tilskrives de vidtrekkende, veggløping og grappling, i tillegg til «maling»-elementet som bytter ut tradisjonelle kastbare gjenstander med mer spillorienterte forbedringer, som en fartssone, et hoppmatte-lignende område eller et helbredende felt. Det er grunnleggende, men det bidrar til å holde tempoet høyt, handlingen intens og flyten jevn. Så er det mechene som er prikken over i-en - de er riktignok ikke like fremtredende som for eksempel i et «Titanfall»-spill. Dette er tunge og tregbevegelige kjøretøy som ofte brukes som det sentrale målet i spillmodusene, der lagene må stjele eller beskytte sine respektive mech-er, eller alternativt bruke dem som kraftige verktøy for å skaffe seg ekstra drap i deathmatches. De kan føles litt overveldende, men takket være det sekundære nærkampsvåpenet (du har bare et primærvåpen og det dedikerte nærkampsvåpenet som våpen for hver klasse), kan du raskt knuse en mech i stykker hvis den blir for selvsikker.

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Jeg kan ikke understreke nok hvor mye « Empulse » handler om raffinerte grunnleggende elementer. Det er ikke mye innhold i Early Access-versjonen slik den er nå, men det innholdet som finnes, er godt satt sammen og designet med en klar og presis kreativ visjon. Intensjonen bak dette spillet er uten tvil beundringsverdig, og gjennomføringen er også på plass, ikke minst når det gjelder ytelse og grafikk, der « Empulse » kjører som en drøm og har et slående og skarpt utseende. Det er allerede mye å sette pris på.

Men når det er sagt, har jeg fulgt 1047 Games en stund nå, og hver gang finner jeg meg selv i å si akkurat det samme som jeg har sagt i denne anmeldelsen. Denne utvikleren legger grunnlaget for en suksess, de får til det grunnleggende og kjernen i et større spill, før de går videre med å ødelegge det eller ta merkelige, storslåtte valg som skremmer bort spillerfellesskapet. Og det er et enormt problem, for uten et fellesskap vil et spill som « Empulse » ikke overleve, og så langt tyder det høyeste antallet spillere på Steam på under 3 000 personer (jeg spilte på Xbox Series X, men møtte for det meste PC-spillere) på at fellesskapet i beste fall er lite. Så med tanke på Splitgate-sagaen føler jeg at jeg må spørre: vil « Empulse » fortsatt eksistere om tre måneder?

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Jeg håper virkelig at 1047 holder fast ved dette spillet og finner en måte å fortsette å utvide det på, for dette teamet vet hvordan man lager et flott arena-skytespill. Men intensjonen som allerede er til stede i denne versjonen, må bevares også i fremtiden, ettersom denne rudimentære Early Access-versjonen allerede har verktøyene på plass for til slutt å oversvømme Empulse med loot crates, battle passes og prangende kosmetikk, i stedet for å fortsette på sin nåværende vei og holde fokus på kvalitetsspill gjennom hele opplevelsen.

Så inntil 1047 Games beviser det motsatte, vil jeg ganske enkelt forholde meg forsiktig til Empulse. Det er optimistisk forsiktighet, vel å merke, men med tanke på den reisen denne utvikleren har tatt fansen med på gjennom de ulike versjonene av Splitgate, ville det være uansvarlig av meg å anbefale dette spillet uten forbehold, vel vitende om at det kanskje ikke vil være tilgjengelig lenger, eller at teamet har flyttet fokuset sitt til noe annet, før året er omme.