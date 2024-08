En 28 dager senere-trilogi er på vei

HQ

I en tale til et publikum på Edinburgh International Film Festival i 2024 diskuterte regissør Alex Garland og samarbeidspartner/produsent Andrew Macdonald planene om en 28 Days Later-oppfølgertrilogi.

Etter suksessen med 28 Days Later og 28 Weeks Later, avslørte duoen at en ny film, 28 Years Later (med premiere i 2025), vil markere begynnelsen på en British sci-fi-trilogi.

Macdonald sa: "Vi lager forhåpentligvis tre 28-filmer til, med den første som heter 28 Years Later, som Alex har skrevet og Danny (Boyle) har regissert, og som er ferdig innspilt.

"Så er vi i ferd med å starte på del to. Og så håper vi at det kommer en tredje del, og at det blir en trilogi."

Macdonald fortsatte med å bekrefte at filmene vil ha en helBritish rollebesetning og utspiller seg i Nord-England, med opptak i Northumberland og Yorkshire (takk, THR).