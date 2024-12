En 40 år gammel konsoll solgte mer enn Xbox Series og PS5 Pro i november

HQ

Du husker kanskje at vi rapporterte om The Spectrum, relanseringen av den elskede spillkonsollen ZX Spectrum, som var en av de mest innovative kreasjonene på sin tid. The Spectrums tilbakekomst har vært en etterlengtet begivenhet, noe de sterke salgstallene viser.

I Spania solgte den til og med mer enn Xbox Series-konsollene (via TheGamer) og PS5 Pro. I løpet av november måned viste Spectrum at den fortsatt har kraften til å matche de moderne tungvekterne, og selv om den kanskje ikke har solgt mer enn basiskonsollen PS5 eller Nintendo Switch, er dette fortsatt veldig imponerende for en konsoll som først ble kjent for 40 år siden.

Den moderne Spectrum har selvfølgelig alt det du kan forvente av en oppdatert maskin, men den er fortsatt hovedsakelig basert på nostalgi, noe nyere konsoller ikke kan gjenskape.

Har du kjøpt en ZX Spectrum?