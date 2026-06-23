En AI bidro til å vinne en rettssak i England

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AI er virkelig her, og den utfører mye arbeid. Som rapportert av The Guardian og YLE har et AI-advokatfirma nå vunnet en rettssak i England. Dette er første gang det er kjent at en AI-advokat har vunnet en rettssak. Men det må sies at en AI håndterte alt det juridiske arbeidet frem til rettssaken, mens klienten ble representert av en menneskelig advokat under selve rettssaken.

Frilans HR-konsulent Tamires Camal Taquidir betalte advokatfirmaet Garfield AI rundt 400 pund for å iverksette rettslige skritt for å inndrive 7 000 pund som han hadde til gode. Deretter håndterte AI-en alt det juridiske arbeidet frem til rettssaken, som blant annet omfattet å bestride et motkrav og utarbeide fire vitneforklaringer samt andre dokumenter som var nødvendige i retten.

Og i selve rettssaken ble Taquidir representert av en menneskelig advokat Dominic Li, ansatt av Garfield AI. Saken var basert på det juridiske arbeidet utført av advokatfirmaets AI. Retten dømte til Taquidirs fordel.

Selv etter denne suksessen gjorde Dominic Li det klart at «representasjon i en rettssak fortsatt er en essensiell og fundamentalt menneskelig aktivitet». Så mennesker er fortsatt nødvendige.