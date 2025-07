En AI-drevet strømmetjeneste lanseres i alfa denne uken, støttet av Amazon

HQ

I takt med at vi fortsetter å forholde oss til fremveksten av kunstig intelligens, ser vi at noen investerer tungt i teknologien, mens andre gjør hva de kan for å beskytte seg mot den. For eksempel har The Bad Guys 2 en spesifikk klausul i filmens rulletekster som sier at filmen ikke kan brukes til å trene AI-modeller, for å beskytte stilen og de kreative valgene fra å bli kopiert av teknologien, og likevel kommer dette på et tidspunkt da Amazon støtter en AI-drevet strømmetjeneste.

Jepp, hvis du synes at det ikke er nok menneskeskapt innhold å se på de mange, mange eksisterende strømmeplattformene, vil du snart kunne tegne et abonnement på Showrunner, en plattform der en AI kan generere scener og til og med hele episoder fra bunnen av, alt fra en enkel ledetekst.

Som per Variety, Showrunner kommer fra tankene til San Francisco startup Fable, og det vil være på vei inn i alfa denne uken. Den beskrives som "Netflix of AI", og den er strukturert på en slik måte at du til og med kan spørre om dine egne ideer eller bygge videre på en eksisterende verden/idé skapt av noen andre.

Skaperen av Showrunner, Edward Saatchi fra Fable, som støttes av Amazon, mener at AI brukes feil i underholdningsbransjen, og at det i stedet for å brukes til å generere VFX, for eksempel, bør brukes som et medium for en helt ny form for underholdning, både innen film/TV og videospill.

Målet med Showrunner er også å inngå partnerskap med store produksjonsselskaper som Disney, i et forsøk på å lisensiere deres IP og gjøre det mulig for brukerne å skape prosjekter basert på deres franchiser, under påskudd av at Disney eier alt som er generert.

Til å begynne med vil Showrunner debutere med et lite alfapublikum som kan hjelpe til med å forme plattformen og forbedre den, med et av de få originale prosjektene den tilbyr, er en Family Guy-lignende serie kjent som Exit Valley. Den vil fungere ved at brukerne betaler 10-20 dollar i måneden for kreditter som kan brukes til å generere nye animerte scener, ikke hele episoder, noe som tyder på at det vil være en massiv (og kostbar) fellesskapsinnsats for å utvide ethvert prosjekt på plattformen.

