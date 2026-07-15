En AI-generert filmversjon av «Odysseen» ser ut til å kunne måle seg med Christopher Nolans epos

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Ikke vær redde, barn, vi har jo « The Odyssey hjemme. Omtrent samtidig som Christopher Nolans kommende filmatisering av det antikke greske eposet kommer ut, ser et AI-filmstudio ut til å ville sette sin versjon av « The Odyssey på kartet også, ettersom Fountain 0 og regissør Ash Koosha avslører «Odysseus: The Fall».

«Odysseus: The Fall» kommer ikke på kino for å konkurrere med « The Odyssey denne helgen, men i stedet vil den 135 minutter lange AI-genererte filmen være tilgjengelig for kjøp eller leie på Fountain 0s nettside senere i sommer.

I et intervju (via Variety) sa Koosha at han har vært «besatt» av historien i «Odysseen» siden han var barn. «En av tingene som virkelig drev meg mot denne historien, var selve karakteren Odysseus og min tolkning av den – følelsen jeg har hatt gjennom årene ved å lese ulike tolkninger og oversettelser av den – og min tolkning var noe jeg bare ønsket å fortelle. Og nylig, da vi laget den første filmen, innså jeg at dette er det beste tidspunktet, også med tanke på den offentlige debatten som pågår der ute.»

Henvisningen til den «offentlige debatten» er nesten helt sikkert Koosha som snakker om den relativt lille, men høylytte motreaksjonen mot Nolans filmatisering av «Odysseen», der Lupita Nyong’o spiller både Helena av Troja og hennes søster, og Elliot Page trer inn i rollen som Akilles. Selv med den «offentlige debatten» forventes det fortsatt at « The Odyssey vil bli en rekordbrytende åpningsfilm for Nolan, og ifølge Deadline vil han oppnå sin beste åpning noensinne for en film som ikke er en «Batman»-film.

Det er altså et ganske åpenbart triks fra Fountain 0 å avsløre denne filmen like før Nolans film får sin kinopremiere. Regissørens utseende brukes som modell for Odysseus, og tolv menneskelige utseender er blitt brukt til å forme andre karakterer med AI. B-klasse-kopier pleide å ha ekte mennesker.