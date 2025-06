En aldri før utgitt tittel fra Metal Slug-teamet er endelig i ferd med å bli sluppet fri

Hvis du vil oppleve ekte retro, har det gamle Metal Slug -teamet noe i vente som vi tror du vil sette pris på. De har annonsert Navinosuke: The Yo-Kai Buster.

Det er et 20 år gammelt Game Boy Advance -rollespill som aldri ble utgitt den gangen, da det var basert på et GPS-tilbehør til enheten som dessverre aldri ble utgitt. Siden den gang har det blitt gjemt bort, men aldri glemt av skaperne. Nå har Kohachi Studio (som i hovedsak består av teamene som tidligere utviklet Metal Slug, men også R-Type) kunngjort (takk Automaton) at de etter mye hardt arbeid har klart å få tak i spillet, og at det endelig kommer til å se dagens lys.

Metal Slug designer Akio skrev manuset til spillet, og skriver på sosiale medier at tittelen kunne ha vært veldig forut for sin tid (oversatt med Bing) :

"Når jeg ser tilbake nå, hvis utviklingen hadde fortsatt som planlagt, kunne konseptet med å "gjøre gåing til et spill" ha tatt form 15 år før Pokémon GO."

Han fortsetter med å beskrive det grunnleggende i eventyret :

"... et fantasy-rollespill i japansk stil der en trefigur som er besatt av sjelen til en jente som drømmer om å bli en onmyōji (spiritist), reiser gjennom den japanske skjærgården, forsegler monstre, blir venn med dem og gjenoppretter orden i verden."

Høres det sjarmerende ut? Vel, det gjør det. Sjekk ut den første traileren nedenfor, neste år slippes den på Switch og gir oss sjansen til å oppleve et eventyr fra en svunnen tid.