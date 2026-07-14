En amerikansk seismolog som har sittet fengslet i Kina i to år, skal stilles for retten tiltalt for spionasje

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I mer enn to år har Youlin Chen, en amerikansk seismolog av kinesisk opprinnelse, vært fengslet av myndighetene i Folkerepublikken Kina. Dette er det eneste tilfellet hvor en amerikansk statsborger er blitt utpekt av USA som urettmessig fengslet av Kina. Hans kone, Yufang Rong, har hele tiden kjempet for hans løslatelse, og har til og med henvendt seg til utenriksminister Marco Rubio og president Donald Trump, som for tiden har et nært forhold til sin kinesiske kollega, Xi Jinping. Det har imidlertid fortsatt ikke vært noen fremgang på dette området.

I et intervju med Reuters uttrykte Rong bekymring for at Beijing allerede før rettssaken mot Chen hadde bestemt seg for å erklære ham skyldig i spionasje – en forbrytelse som i Kina kan medføre en straff på opptil livstid eller til og med dødsstraff i saker som anses som særlig alvorlige. Hun antyder også at Kina kan forsøke å utnytte ektemannens kunnskap og ekspertise for å forbedre sitt system for å skjule atomprøvesprengninger. I 2020 beskyldte Washington Beijing for å ha gjennomført en underjordisk atomprøvesprengning og forsøkt å dekke over den. Kina, som i likhet med USA undertegnet, men ikke ratifiserte, den omfattende atomprøvesprengningsforbudstraktaten fra 1996, benekter å ha gjennomført prøvesprengningen.

Dr. Chens sak er fortsatt et av de mest ubehagelige stridspunktene i det stadig mer vennskapelige forholdet mellom USA og Kina, men verken den fengsledes familie eller menneskerettighetsorganisasjoner tror saken vil bli løst med det første.