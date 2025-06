En amerikansk senator vil begrense Trumps krigsbeføyelser når spenningen mellom Israel og Iran øker Et nytt lovforslag skal sikre at Kongressen beholder myndighet over USAs potensielle militære aksjoner mot Iran.

HQ Siste nytt om Israel og Iran Den amerikanske senatoren Tim Kaine har gjeninnført en resolusjon som skal hindre USAs president Trump i å iverksette en militæraksjon mot Iran uten Kongressens godkjenning. Du er kanskje interessert i :



Israel slår tilbake mot Iran i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet.



Iran slår tilbake mot Israel i en eskalerende konflikt om kjernefysisk kapasitet.

"Det er ikke i vår nasjonale sikkerhetsinteresse å gå inn i en krig med Iran med mindre det er absolutt nødvendig for å forsvare USA. Jeg er dypt bekymret for at den nylige opptrappingen av fiendtlighetene mellom Israel og Iran raskt kan trekke USA inn i en ny endeløs konflikt." Utspillet kommer etter nye voldelige sammenstøt mellom Iran og Israel, noe som har skapt frykt for en større konflikt i regionen. Kaine hevder at det bare er Kongressen som har konstitusjonell rett til å erklære krig, og advarer mot å bli trukket inn i nok en langvarig konflikt. Senator Tim Kaine, demokrat fra Virginia, lytter til et vitne under en høring i en senatskomité i Washington DC. 13. juni 2017 // Shutterstock