En andre sesong av Moon Knight er usannsynlig, men karakteren kommer snart tilbake

Flere Marvel Cinematic Universe TV-serier har gjort sin ankomst de siste årene, og så har det rett og slett ikke blitt noe mer ut av dem. Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision, Moon Knight, , listen fortsetter... Det er en grunn til dette, og det er at Marvel har justert sin holdning til hvordan de tilbyr TV, og fokuserer mer på prosjekter de kan komme tilbake til årlig, i stedet for begrensede tilbud som mange av de tidligere nevnte. Derfor er en andre sesong av Moon Knight så godt som utelukket.

Dette har blitt bekreftet av Marvel Studios' sjef for strømming, Brad Winderbaum, som i et intervju med ComicBook.com bekreftet at Moon Knight vil komme tilbake, men ikke i en andre sesong av hans egen serie.

Winderbaum uttalte: "Så jeg tror Marvel Television har skjedd i bølger, og jeg tror Moon Knight skjedde i en bølge av serier som skulle etablere karakterer som ville knytte an til fremtiden. Og fremover har prioriteringene våre endret seg. Vi lager serier som kan eksistere som årlige utgivelser, mer som TV. Jeg skulle gjerne sett en sesong 2 på Moon Knight, men vi har planer for Moon Knight på sikt."

Tror du det er den riktige avgjørelsen for Marvel å fokusere mer på serier som X-Men '97 og Your Friendly Neighborhood Spider-Man, eller ville du foretrekke å gå tilbake til formatet de testet i 2021 og 2022?