En andre sesong av Shogun ser ut til å bli en realitet

Selv om det ble sagt at Shogun bare skulle vare i én sesong ser det nå ut til at det blir en sesong til. Seriens store stjerne og produsent Hiroyuki Sanada har nemlig signert en avtale med FX om å igjen ikle seg rollen som Lord Yoshii Toranaga i en ny sesong. Og det er kanskje ikke så rart med tanke på den suksessen Shogun faktisk ble.

Og skal vi tro kildene, kommer Cosmo Jarvis også tilbake i rollen som John Blackthorne når alle er samlet og klare for en ny runde. Og det vil kanskje ta tid når et manus skal skrives, for ettersom den første sesongen var basert på en novelle fra 1975 av James Clavell, er den andre sesongen uten et ferdig plot å følge. Justin Marks, som er medskaperen av serien, sa for en stund siden at en oppfølger ikke er så sannsynlig, men at de er åpne for det hvis de kommer opp med en god og interessant historie å fortelle. Mark sier dette :

"Jeg sier stadig at det er som om vi ønsker å la alle være på samme side når det gjelder boken. Og forhåpentligvis er TV-publikummet og bokpublikummet nå på samme side når det gjelder hva historien er og hvor den ender."

"Jeg tror at hvis vi hadde en historie, hvis vi kunne finne en historie, ville vi vært åpne for det. Men jeg tror ikke at noen har lyst til å stå på ski uten å ha en plan og alt. Og det handler også bare om, vil folk ha mer av det?"

"Men det handler også om, ikke engang å toppe boken, men hvordan kan du i det hele tatt måle deg med veikartet som Clavell har lagt ut? Og jeg vet ikke om det er mulig."

"Jeg vet ikke om Clavell kunne ha gjort det heller. Det var vel derfor han gikk videre til andre bøker også, ikke sant? Han visste hva han hadde gjort. Ja, det er en vanskelig en."

Så nå kan vi bare krysse fingrene for at vi får en fortsettelse av Shogun, serien som er den mest påkostede på FX noensinne.

