En animert Clash of Clans-serie kommer til Netflix

Netflix ønsker å utvide og ytterligere fylle på porteføljen av spilltilpasninger ved nå å kunngjøre et samarbeid med Supercell, som vil se Clash of Clans bli omgjort til en animert serie. Prosjektet ble nettopp kunngjort, sammen med en bekreftelse på at det vil bli ledet og regissert av Fletcher Moules fra Entergalactic og Agent Elvis berømmelse, en person som også blir sett på som skaperen av mange av de animerte Clash of Clans -videoene som allerede er tilgjengelige.

Ellers vil Ron Weiner være tilknyttet serien som manusforfatter, og Weiner har rikelig med komedieerfaring etter å ha vært en del av Silicon Valley, 30 Rock, Futurama, og Arrested Development. Kanadiske ICON Creative Studio vil lede animasjonsarbeidet.

Når det gjelder hva denne serien vil handle om, forklarer Netflix: "Serien vil følge en besluttsom, men over hodet barbar som må samle et band av misfits for å forsvare landsbyen sin og navigere i den komisk absurde krigspolitikken."

Supercells sjef for film og TV, Curtis Lelash, uttalte om å gi Clash of Clans den animerte behandlingen: "Vi er begeistret over å jobbe med Netflix og dette kreative teamet for å bringe Clash-verdenen til liv. Tenk episke kamper, plettfrie barbarbarter og den typen humor som spillerne våre kjenner og elsker. De har etterspurt en Clash-serie i en evighet, og vi er utrolig glade for endelig å kunne si det: Nå skjer det!"

Det er foreløpig ingen trailer, castinginformasjon eller premieredato knyttet til prosjektet.