En animert prequel til The Wheel of Time er på vei.

Selv om Amazon s live-action-filmatisering av The Wheel of Time ikke har slått noen rekorder eller blitt utrolig godt mottatt, har serien gjort det bra nok til å få grønt lys for en ny sesong, en sesong som har premiere i september i år. Nå melder Deadline at en ny The Wheel of Time -filmatisering er på trappene, og at det dreier seg om en animert prequel.

Filmen, som skal hete The White Tower, skal skrives av manusforfatteren Zack Stentz (Jurassic World: Camp Cretaceous, X-Men: First Class, Thor), og vil fortelle historien om en ung jente som må reise helt til The White Tower for å lære å bruke kreftene sine for å redde og beskytte familien sin.

For de som ikke er kjent med The Wheel of Time s univers, er The White Tower en bygning som fungerer som hovedkvarter for Aes Sedai, en gruppe kvinner som kan kanalisere magiske One Power.

Ettersom prosjektet fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, vet vi ikke noe om rollebesetning eller lanseringsdato, men vi vet at Iwot Productions utvikler spillefilmen i tillegg til å fortsette arbeidet med live-action-serien.