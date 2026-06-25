En animert serie basert på Conan the Barbarian kommer til Prime Video

Det ser ut til at Prime Video har lagt alle brikkene på plass for at en kommende animerte serie skal bli en sikker suksess. Under sitt besøk på Annecy Film Festival avslørte strømmetjenesten at den for tiden jobber med en animert serie basert på Conan the Barbarian, og for å sikre at prosjektet blir gjennomført på best mulig måte, har Cartoon Network Studios fått oppdraget med å animere serien, mens Genndy Tartakovsky er knyttet til prosjektet som showrunner.

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Hvis du ikke vet hvem Tartakovsky er, er det svært stor sjanse for at han allerede har hatt stor innflytelse på barndommen din eller livet ditt så langt. Den russisk-amerikanske animatøren regnes ofte som skaperen av Dexter's Laboratory, Samurai Jack, Star Wars: The Clone Wars og andre Cartoon Network-suksesser, samtidig som han også regisserte de tre første Hotel Transylvania-filmene og skrev manus til den fjerde. Det sier seg selv at han kan en ting eller to om animasjon.

Når det gjelder Conan, heter serien Conan the Barbarian: Queen of the Black Coast, og om historien den skal fortelle, får vi vite følgende: «Etter å ha funnet kjærligheten hos piratdronningen Bêlit, trosser den kampvante Conan guder, skjebnen og til og med døden for å redde henne fra en mørk trolldom som truer med å ødelegge alt.»

Vi har foreløpig ingen planer eller informasjon om premieredato, men du kan se den første plakaten for serien nedenfor.