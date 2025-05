En annen Real Madrid-legende sier farvel til klubben uten seremonier

HQ

Mens alt søkelyset sist helg var rettet mot Carlo Ancelotti og Luka Modric, to klubblegender som forlater Real Madrid og ble sett på Santiago Bernabéu for siste gang, avsluttet en annen nøkkelfigur i den hvite klubbens historie sin kontrakt samme dag... men fikk ingen hyllest eller oppmerksomhet fra klubben før i dag.

Vi snakker om Raúl González Blanco, bare kjent som Raúl, som spilte som spiss for Real Madrid mellom 1994 og 2010, vant seks Ligas, tre Champions Leagues og ble nummer to i Ballon d'Or i 2001. Med 741 kamper har han rekorden for flest spilte kamper for Real Madrid, foran Iker Casillas (708), og han har scoret 323 mål, bare overgått av Cristiano Ronaldo og Karim Benzema.

Raúl, 47 år gammel, trakk seg fra profesjonell fotball i 2015 i New York, og kom deretter tilbake til klubben, som trener for ungdomslagene i 2018, og siden 2019 som manager for Real Madrid Castilla, B-laget.

Som en legende i klubben og med seks år på B-laget kunne Raúl selvsagt ha håpet på å bli forfremmet til manager for hovedlaget ... men han fikk aldri sjansen, og han har nå sett en outsider som Xabi Alonso, med en kortere, men mer vellykket managerkarriere i Tyskland, bli valgt fremfor ham.

"Raúl har informert klubben om sin beslutning om å avslutte sin tid som trener på vårt ungdomsakademi. Real Madrid er stolte av å ha hatt en av de største legendene i vår historie og i verdensfotballen som trener på vårt ungdomsakademi", sier klubben.

"Raúl er også et eksempel på alle Real Madrids verdier. Verdier som han også har videreført som trener: Han trente Cadete B (U15) og Juvenil B (U18) i sesongen 2018-2019. Siden da har han trent Castilla. I august 2020 var han også trener for Juvenil A (U19), laget som vant Youth League.

Raúl vil alltid være i hjertene til alle madridistas, og Real Madrid vil alltid være hans hjem. Real Madrid ønsker Raúl og hans familie alt godt i denne nye fasen av livet hans."

På seks år var Real Madrid Castilla to ganger nær ved å rykke opp til den spanske andredivisjonen, men klarte det ikke. En annen tidligere Real Madrid-spiller, Álvaro Arbeloa, er ventet å ta hans rolle.

I et innlegg på sosiale medier forklarer Raúl at en ny æra åpner seg for ham, men "overbevist om at jeg en dag vil vende tilbake til klubben jeg alltid vil kalle mitt hjem".