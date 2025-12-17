En annen veteran ser ut til å ha blitt avslørt for Resident Evil Requiem

HQ

Det føles feil å kalle det en stor avsløring etter alle lekkasjene, men under The Game Awards i forrige uke avslørte en trailer at Leon S. Kennedy vil dukke opp som en spillbar karakter i Resident Evil Requiem. Capcom har imidlertid fortsatt noen hemmeligheter igjen, og i videoen kunne vi høre en kvinne snakke utenfor kameraet.

Nå ser det ut til at fansen kan ha funnet ut hvem det er, nemlig Sherry Birkin. Hun ble spilt av Eden Riegel, og når du sammenligner hennes opptreden som karakteren i Resident Evil 6 med replikkene fra Requiem, høres det absolutt veldig likt ut. Og kanskje dukker hun til og med opp i traileren, for en karakter med blondt hår og mikrofon ser på et tidspunkt ut til å se på en skjerm - noe som ytterligere tyder på at det kan være Sherry Birkin.

En annen ting som støtter ideen om at det er henne, er det faktum at hun jobber for samme organisasjon som Kennedy, Division of Security Operations (D.O.S.), og de to har kjent hverandre siden Resident Evil 2. Sjekk ut sammenligningen i X-innlegget nedenfor og avgjør selv.

Hva tror du, er det Birkin ... og i så fall, kan vi også forvente Ada Wong?