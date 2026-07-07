En antologifilm i full lengde basert på SCP Foundation er under utvikling

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Siden 2008 har SCP Foundation vært en av de viktigste arenaene for samarbeidsbaserte skrekkhistorier på internett. Deltakerne samler alle slags fiktive skapninger, skrekkopplevelser og urovekkende temaer i ett univers, der en mystisk organisasjon kjemper for å sikre, begrense og beskytte menneskeheten mot disse ukjente truslene. Nå får SCP Foundation sin første langfilmatisering gjennom antologihorrorserien V/H/S.

Som Variety melder, vil V/H/S: SCP følge samme opplegg som de andre V/H/S-filmene, ved at den vil fokusere på en antologi presentert gjennom «found footage»-videoer. «V/H/S: SCP» vil bli presentert som videobevis samlet inn av den hemmelighetsfulle SCP-organisasjonen. Historiene vil fokusere på ulike vesener, hendelser og gjenstander.

«Skrekkgenren er fortsatt en enestående springbrett for nye talenter som ønsker å dele originale verk, og det enorme SCP-universet har vært en viktig grobunn for at denne kreativiteten skal blomstre. Sammen med Image Nation Studios styrker dette neste prosjektet vårt felles engasjement for å lete etter historier på nye og uventede steder. Vi gleder oss til å utvide V/H/S-serien med nye, friske og skremmende historier som vil få seerne til å komme tilbake for mer,» sa Steven Schneider, medstifter av Spooky Pictures. Spooky Pictures produserer filmen sammen med Image Nation Studios.

Med et vell av ikoniske, skremmende vesener å velge mellom, gjenstår det å se hvem som blir valgt ut blant de hundrevis av oppføringene i SCP Foundation til filmen. Med tanke på suksessen til «Backrooms» i år, er vi sikre på at dette blir en film indie-horrorfans vil holde øye med.