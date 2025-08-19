En av de beste og mest ukjente temaparkene i verden ligger bare en time unna Gamescom

HQ

Tyskland er et rikt land for temaparker. Du har sikkert hørt om Europa-Park, den største og mest besøkte temaparken på kontinentet etter Disneyland Paris, men landet har mange flere, inkludert en som de færreste kjenner til ... men som kanskje er en av verdens beste: Phantasisland.

Denne uken fylles den vakre byen Köln i Tyskland med videospilljournalister og fans som besøker Gamescom, Europas største messe. Hvorfor ikke supplere turen med et besøk i Phantasialand? Det høres kanskje ut som en teit markedsføringskampanje, men det er renhjertet: Etter å ha besøkt en del parker rundt om på kontinentet, kan jeg si at svært få har imponert meg så mye som denne lille parken i Brühl i Nordrhein-Westfalen, rundt en time fra Köln.

Den er kanskje ikke like stor som Europa-Park, Disneyland Paris, Efteling eller PortAventura, og ved første øyekast kan det se ut som om den mangler litt i antall attraksjoner sammenlignet med andre store parker. Jeg vil imidlertid si at ingen andre parker, og det inkluderer Disney, kan matche Phantasialands rikdom, detaljnivå og innlevelse, innovasjon i forlystelsene og kvalitet i det hele tatt. Kvalitetsnivået på alle aspekter (tematikk, forlystelser, atmosfære, mat) er helt enestående, og det mest imponerende er hvor konsekvent det er...

En superrask multi-launch coaster rundt klipper, fossefall og en vikinglandsby, en rutsjebane rundt meksikanske ruiner i Chiapas, en eventyrlandsby som er helt innendørs, en tur gjennom den afrikanske jungelen i en omvendt berg-og-dal-bane, eller kanskje best av alt, en flyvende launch coaster, den eneste i sitt slag, gjennom en by på steampunk, er noen av opplevelsene som denne parken tilbyr.

Jeg kan ikke få understreket nok hvor imponerende denne temaparken er. Og igjen, ingen betaler meg for å skrive dette. Søk på alle temapark- eller berg-og-dalbanefora, og de fleste vil være enige med meg: Phantasialand er vel verdt et besøk selv om du ikke elsker denne typen steder (det kan gjøre deg til en fan etter at du har besøkt det), og hvis du har noen ekstra fridager etter Gamescom, er det bare en time unna Köln ...

